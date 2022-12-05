Украина сбила почти все российские ракеты - Зеленский

Опубликовано: 05.12.2022 18:25 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины в своем коротком обращении 5 декабря сообщил, что силы ПВО страны сбили большинство ракет. В то же время, энергетики Украины уже приступили к ремонту на местах попаданий.

Так, в Киевской областной администрации сообщили, что в небе над областью было сбито 9 из 10-ти российских ракет. В Полтавской области, по данным главы ОВА, сбили 10 ракет. А глава Днепропетровской ОВА заявил, что воздушное командование «Восток» сбило всего 16 ракет.

“Энергетическая система страны функционирует и остается целостной. Были попадания в энергоообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях”, – написал премьер Украины Денис Шмыгаль.

[info_b]Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что сбило 5 декабря более 60 ракет из более чем 70, которыми наносился удар. Там сообщили, что, по предварительной информации, рсосия совершила пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 с восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря. Также были запущены 22 крылатые ракеты «Калибр» с кораблей Черноморского флота РФ. Для удара были задействованы и дальний бомбардировщик Ту-22М3 с тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 с шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П. [/info_b]

В результате попаданий в Житомире большая часть города осталась без электроэнергии. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что были прилеты по двум инфраструктурным объектам в Одесской области. В Одессе и в большей части районов области нет света.

А глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что украинцы могут столкнуться с новым блэкаутом. «Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой», - призвал украинский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что Россия в очередной раз ударила по Украине ракетами 5 декабря. Накануне воздушную тревогу объявили по всей стране. А украинские власти предупредили о трех волнах атак.

Россия запустила три волны ракет по Украине. Куда попала?