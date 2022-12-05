Россия запустила три волны ракет по Украине. Куда попала?

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Опубликовано: 05.12.2022 17:16 , Обновлено: 05.12.2022

Россия в очередной раз ударила по Украине ракетами 5 декабря. Накануне воздушную тревогу объявили по всей стране. А украинские власти предупредили о трех волнах атак.

По данным СМИ и очевидцев, взрывы произошли в Черкасской, Запорожской, Киевской, Одесской областях, Харькове, Виннице и Херсоне. Также в городах Украины заработали средства ПВО.

Кроме того начались аварийные отключения электроэнергии. Сообщается, что в Одессе, Житомире, Николаеве пропал свет. А еще в Одессе оказались обесточены все насосные станции и резервные линии.

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В Укрэнерго предупредили, что есть попадания по энергоинфраструктуре.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о прилетах по двум инфраструктурным объектам в Одесской области.

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Пожар в Одессе

Также он заявил что из-за обстрела села Новософиевка в Запорожской области погибло два человека, еще трое (среди них ребенок) ранено.

Тем временем представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Россия запустила ракеты со стратегических бомбардировщиков и кораблей из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей. По его словам, после первой волны могут последовать еще несколько российских запусков.

Глава Николаевской области Виталий Ким анонсировал три волны ракетных ударов.

Ранее Телеграф писал, что офис президента Украины призвал украинцев идти в укрытия. Жители страны уже жалуются, что у многих пропал Интернет, хотя ударов пока не было. В некоторых источниках говорят о залпе из 50-100 ракет.

В Украине объявили о начале новой ракетной атаки России