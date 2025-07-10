Украина решила построить 200 подземных школ

Опубликовано: 10.07.2025 15:08 , Обновлено: 10.07.2025

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила лидерам стран-участниц конференции по восстановлению Украины в Риме, что в ее стране уже построено 15 подземных школ, а запланировано 200.

Она обвинила Россию в “намеренных” ударах по образовательным учреждениям. По ее словам, в ходе войны с 2022 года было разрушено 394 школьных объекта, а ущерб назначен более чем 3500.

[inf]Ранее российские СМИ и власти также обвиняли Украину в ударах по школам на территории России.

В то же время, в Украине из-за постоянных обстрелов ещё в 2024 году начали строить подземные школы. Одна из первых для сотен детей открылась на глубине 6 метров в Харькове. Ее особенность - способность выдержать удары БПЛА и даже ракет. [/inf]

При этом Зеленская пожаловалась, что многие украинцы “живут в тревоге и страхе, зная, что они могут быть следующими”.

“Согласно последним социологическим исследованиям, более 80% украинцев живут в состоянии хронического стресса и перенапряжения… У нас есть много интернет-мемов по этому поводу. Из тех, когда после очередного обстрела люди пишут в рабочих чатах: “Выжил - значит, сегодня пойду на работу”, - рассказала она с трибуны в Риме.

В то же время, Зеленская заверила, что украинская экономика продолжает функционировать благодаря “миллионам людей, которые выходят на работу после того, как провели ночи в подвалах”.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Дональд Трамп распорядился направить в Украину дополнительное оборонительное вооружение. Об этом 7 июля объявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл. Своё решение прокомментировал и сам глава Белого дома.

Пентагон заявил об отправке дополнительного «оборонительного» оружия Киеву