Украина признала Чеченскую республику "временно оккупированной" Россией

Опубликовано: 18.10.2022 13:29 , Обновлено: 04.07.2024

Верховная рада Украины 18 октября проголосовала за признание независимости Чеченской республики. За решение отдали свои голоса 287 депутатов.

Также Верховная рада Украины признала территорию Чеченской республики “временно оккупированной Россией”. Депутаты осудили и “совершение геноцида чеченского народа

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете за 2 октября обратили особое внимание на то, что глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковали военное командование российской армии из-за поражения РФ под Лиманом. По мнению экспертов, таким образом они «вероятно, подорвали лидерство» президента Владимира Путина, хоть, возможно и не специально

Кадыров и Пригожин «публично подорвали лидерство» Путина — ISW