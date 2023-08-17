Украина признала Aliexpress "спонсором войны"

Опубликовано: 17.08.2023 17:20 , Обновлено: 04.07.2024

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины, 17 августа внесло компанию-владельца AliExpress в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о китайском холдинге Alibaba Group.

Сообщается, что причина в том, что компания продолжает работать в РФ, в том числе предоставляя свои платформы для продажи товаров из меди, которую, как утверждается, «вывезли с захваченного украинского завода металлургического машиностроения в Дебальцево».

По данным Reuters, было вывезено минимум 3220 тонн медного сплава на общую сумму 7,4 млн долл.

Также в НАПК напомнили, что в марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, у которого на AliExpress было более 268 000 подписчиков, за сообщение о войне, при этом пророссийские сообщения на платформе не удаляются.

“Все данные факты могут свидетельствовать о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, но и идеологически”, - заявили в НАПК Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний:

Зеленский ввел новые санкции против белорусских компаний