Украина потребовала в Гааге демонтировать Крымский мост

Опубликовано: 24.09.2024 12:42 , Обновлено: 24.09.2024

В Постоянной палате международного третейского суда в Гааге в понедельник, 23 сентября, открылись слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Выступая перед судом, украинская сторона потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить "несоответствующие морскому праву действия России в Черном и Азовском морях".

“Может ли одна страна в одностороннем порядке вывести большой водоем, целое море, из-под правового режима, установленного Морской конвенцией? На этой неделе Украина продемонстрирует, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным”, – заявил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич.

По его словам, Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, “возможно, даже часть Черного моря” как “внутренние воды”, передалоагентство Associated Press. Он также обвинил российскую сторону в том, что возведённый ими мост “препятствует международному судоходству”, поскольку он “чрезвычайно низкий”, что не позволяет проходить через Керченский пролив основным классам судов, которые используются в международных морских грузоперевозках.

“Мост ниже, чем указано в результатах российских исследований; ниже, чем того требуют собственные коммерческие интересы России; и ниже любого другого моста, который сегодня построен или планируется к строительству над международным проливом”, - заявил представитель официального Киева.

Выступая перед судом в Гааге украинская сторона также подчеркнула, что Россия не провела “адекватную оценку воздействия на окружающую среду” не только самого моста, но и других строительных проектов, таких как система трубопроводов и подводных кабелей.

“Мост незаконный, и его необходимо демонтировать. Проход через Керченский пролив по закону должен быть восстановлен в полной мере”, – резюмировал Кориневич.

Как отреагировали на иск в Москве?

В свою очередь российская сторона назвала иск бесперспективным, а претензии Украины назвала “беспочвенными и бесперспективными”. Представители российской стороны заявили, что Азовское море и Керченский пролив являются “внутренними водами” России, на которые не распространяется действие Морской конвенции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слушания в Гааге, 24 сентября заявил, что позиция Москвы по российской инфраструктуре “абсолютно понятна” и остаётся для российской стороны “абсолютно превалирующей”, сообщил российский “Интерфакс”.

Как отмечают эксперты, пока неизвестно, когда суд вынесет решение по этому делу, но обычно подобные процессы растягиваются на месяцы или даже годы.

Ранее Telegraf.news сообщал, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины рассказало о планах вывести из строя Крымский мост до середины 2024 года. Там также заявили, что разрушение Крымского моста «неизбежно».

ГУР Минобороны Украины пообещало уничтожить Крымский мост до середины лета — The Guardian