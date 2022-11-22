Украина потребовала больше денег за транзит российской нефти в ЕС

Опубликовано: 22.11.2022 08:20 , Обновлено: 04.07.2024

Оператор системы магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» сообщила российскому оператору «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину в 2023 году.

[info_b]Дружба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).[/info_b]

В письме сказано, что «Укртранснафта» решила повысить тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро с 1 января 2023 года, пишет Bloomberg.

Причиной, по информации агентства, стали атаки РФ на энергосистему Украины:

«Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привели к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», — сказано в письме.

Кроме того, в нем написано, то «также увеличились расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов».

Тем временем представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердилполучение соответствующего письма.

«Да, мы получили это письмо, сейчас его изучаем. Готовим соответствующее обращение в государственные органы», – сказал он.

Напомним, 15 ноября транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» остановили на день после того, как электростанция, обслуживающая трубопровод в Украине, подверглась ракетному удару.

Ранее Телеграф писал, что российский экспортный монополист «Газпром» пригрозил полностью отключить транзит газа в ЕС через сети украинского «Нафтогаза». Такое заявление в российской компании сделали на фоне известий о повреждении обоих «Северных потоков» и заявлений Евросоюза, что там справятся зимой и без российского газа.

«Газпром» пригрозил прекратить транзит газа в Европу через Украину