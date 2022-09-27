"Газпром" пригрозил прекратить транзит газа в Европу через Украину

Опубликовано: 27.09.2022 19:34 , Обновлено: 27.09.2022

Российский экспортный монополист "Газпром" пригрозил полностью отключить транзит газа в ЕС через сети украинского "Нафтогаза". Такое заявление в российской компании сделали на фоне известий о повреждении обоих "Северных потоков" и заявлений Еврсоюза, что там справятся зимой и без российского газа

Формальной же причиной для угрозы стали действия украинской компании, о которых было известно ещё почти три недели назад.

Так, 9 сентября стало известно, что украинский “Нафтогаз” обратился в Межуднароный арбитраж, чтобы заставить “Газпом” оплатить услуги за “организацию транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме”.

Глава “Нафтогаза” Юрий Витренко сообщил тогда, что транзитный контракт 2019 года был подписан с “Газпромом” на условиях “качай или плати”. В то же время, по его мнению, российская компания уже после начала войны с мая платит меньше, чем предусматривает соглашение.

“Мы требуем от “Газпрома” рассчитаться в полном объеме. Как это определяет контракт”, - написал украинский директор в Facebook.

И вот 27 сентября в российской компании решили вдруг ответить.

«Газпром» категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться”, - говорится в заявлении российского монополиста.

В “Газпроме” утверждают, что «Нафтогаз Украины», “не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС «Сохрановка», а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией”. Из-за чего и получилось, что “Газпром” прокачивает меньше, чем обязан по контракту.

[info_b]Газоизмерительная станция (ГИС) - “Сохрановка” находится на территории “ЛНР”, которую контролируют российские войска. После вторжения РФ в Украину “Нафтогаз” отказался учитывать газ, который шел через этот пункт, обвинив контролирующих ГИС российских прокси в несанкционированном отборе газа из транзита, полагающегося странам ЕС.[/info_b]

«Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины”, - заявили в “Газпроме”.

Также в “Газпроме” заявили, что могут отказаться исполнять условия договора, заключённого с “Нафтогазом” в 2019 году по шведскому праву, в котором было определено место для решения споров сторон – Цюрих в Швейцарии.

“Благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран. Существенно изменившиеся обстоятельства лишают «Газпром» фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство, как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения”, - заявили в одностороннем порядке в “Газпроме”.

Российский монополист назвал подачу обращения «Нафтогаза Украины» “недружественным шагом” и заявил, что дальнейшие попытки «Нафтогаза Украины» добиваться рассмотрения спора в МАС “могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании «Нафтогаз Украины» санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц”.

“На практике это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций”, - заявили в российской компании. Отказ от финансовых операций автоматически исключит возможность транзита через Украину, так как оплату за услуги “Газпром” проводить не сможет.

Ранее Телеграф сообщил, что страны Евросоюза смогут пережить зиму без поставок российского газа. Об этом свидетельствуют «бешеные» закупки сжиженного природного газа (СПГ), считают эксперты BloombergNEF.

Европа смогла заменить российский газ СПГ, чтобы спокойно прожить зиму — Bloomberg