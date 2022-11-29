Украина пообещала депортировать всех граждан России из Крыма. Но есть нюанс

Опубликовано: 29.11.2022 16:54 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины не исключают высылку всех российских граждан, которые приехали в Крым после того, как он был аннексирован Москвой в 2014 году, сообщила представитель президента Украины по делам Крыма Тамила Ташева.

В своей статье для украинского издания “Украинская правда” Тамила Ташева напомнила, что согласно украинскому законодательству, все иностранцы, которые въехали на полуостров после 2014 года не через украинские пункты пропуска, нарушили условия пребывания, проживают на территории Крыма незаконно.

При этом она уточнила, что все граждане Крыма, получившие паспорт гражданина РФ после аннексии, считаются Киевом гражданами Украины, а значит и депортированы не будут. “Решение простое и не противоречит международному праву: население, незаконно прибывшее на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым и Севастополь путем добровольного выезда или принудительного выдворения”, - рассказала Тамила Ташева.

Ранее Телеграф сообщил, что власти Украины на фоне блэкаутов глубокого в тылу и затишья на фронте все чаще стали рассуждать, как будут брать Крым. Советники президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович даже назвали как бы точные сроки.

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