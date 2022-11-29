У Зеленского назвали дату взятия Крыма

Опубликовано: 29.11.2022 10:58 , Обновлено: 29.11.2022

Власти Украины на фоне блэкаутов глубокого в тылу и затишья на фронте все чаще стали рассуждать, как будут брать Крым. Советники президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович даже назвали как бы точные сроки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сможет посетить Крым уже через полгода.

“Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место. Гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все россияне, укравшие наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить”, – сказал Михаил Подоляк.

Его заявление вызвало нервную реакцию у бывшего президента России Дмитрия Медведева. Тот пообещал, что Михаил Подоляк сможет быть в Крыму только в качестве заключенного. Но в ответ услышал, что сам будет таким через полгода.

“Следственный изолятор города Ялта – отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться”, - ответил Михаил Подоляк.

Его уверенность поддержал другой советник ОП Алексей Арестович. По его словам, Крым - очень нелегкий объект для обороны, а военные законы свидетельствуют о том, что ВСУ смогут его отвоевать. На вопрос в эфире передачи Фейгина на Youtube о том, верит ли он в прогноз об освобождении Крыма в течение шести месяцев, Арестович ответил, что это “вполне возможно”.

«Ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат, если всё сделать правильно. Крым — очень уязвимый объект для удержания в обороне — крайне уязвимый и крайне неудобный. Там весь этот Крым — это Крымский мост, который и так уже не очень», - заявил Алексей Арестович.

По его мнению, Россия может попытаться снабжать военные силы на полуострове с помощью флота. Однако украинцы могут держать под прицелом российские корабли с помощью американских “Гарпунов” и украинских “Нептунов”. Более того, Арестович считает, что “подойдет” на такие позиции украинское вооружение быстрее, чем многим кажется.

У ВСУ есть план

Ранее Телеграф писал, что по мере приближения Рождества и Нового года и продолжения кровопролитной российско-украинской войны внимание западных СМИ все больше обращается к Крыму как к следующему ключевому полю битвы. Воодушевленные некоторыми исключительными победами над россиянами, украинцы выразили надежду на то, что их страна, возможно, даже сможет вернуть себе Крым. На Западе уже рассматривают перспективы такой масштабной операции.

У ВСУ есть план. Эксперты рассказали, когда и откуда война придет в Крым