Франция и Италия пообещали поставить Украине ПВО Mamba

Опубликовано: 14.12.2022 17:04 , Обновлено: 14.12.2022

Франция и Италия после «настойчивой просьбы Зеленского» решили поставить Украине систему противовоздушной обороны Mamba (SAMP/T). Об этом 13 декабря сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны… Это очень настойчивая просьба президента (Владимира) Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить», — передает его слова газета Challenges.

Как отметило издание, Mamba присоединится к уже поставленным в Киев ЗРК: немецкому IRIS-T, норвежскому NASAMS (поставленному США), итальянскому Aspide (поставленному Испанией) и французскому Crotale.

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ПВО Mamba — это наземная система класса «воздух-воздух». Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей. Он может уничтожать самолеты на расстоянии от 3 до 100 км. Высота поражения — до 25 км.

Один залп этой ПВО — 8 ракет Aster-30, они могут быть выстрелены за 10 секунд.

Такие установки есть на эксплуатации в трех странах: Франции — 32 штуки, Италии — 6 штук, Сингапуре — 12.

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Кстати, ранее в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили намерения отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом 13 декабря сообщила корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. По ее словам, официально об этом решении США могут объявить уже на этой неделе.