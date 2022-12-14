Пентагон подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 14.12.2022 08:29 , Обновлено: 14.12.2022

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтвердили намерения отправить Украине системы противоракетной обороны Patriot. Об этом 13 декабря сообщила корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

По ее словам, официально об этом решении США могут объявить уже на этой неделе.

«Представитель оборонного ведомства США подтвердил Голосу Америки, что Пентагон готовится отправить батарею ракет Patriot в Украину, чтобы помочь защитить страну от российских ракет», — написала Боб.

План Пентагона должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, а позже его должен подписать президент США Джо Байден.

Как пишет CNN, после того, как планы будут согласованы, Patriot передадут Украине в кратчайшие сроки. Обучение по их использованию будет проходить на базе армии США в немецком Графенвере.

Сколько систем будет отправлено — неизвестно.

[info_b]ЗРК Patriot — передовая система противовоздушной обороны большой дальности, которая высокоэффективна для перехвата баллистических и крылатых ракет. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, обнаруживающий и сопровождающий цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями. Благодаря своей дальности и высоте, ПВО потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты вдали от их целей в Украине.[/info_b]

К слову, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев надеется быстро получить от партнеров современную бронетехнику, а также комплексы противоракетной обороны и ракетные установки.

«Я хочу вам сказать следующее — поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и „Абрамсы“, и „Леопарды“ и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории за две недели, месяц, два месяца. Все в том объеме, который нам нужен, у нас будет», — сказал он.