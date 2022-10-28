Украина получит NASAMS в ноябре — Пентагон

Опубликовано: 28.10.2022 10:48 , Обновлено: 04.07.2024

Украина получит системы NASAMS в начале ноября. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

По его словам, системы противовоздушной обороны — это то, что ныне нужно Украине больше всего.

Он отметил, сейчас украинские военные достигают успехов в боях благодаря высокоточным ракетным системам GMLRS.

«Украинцы могут справиться практически с любой целью, которая им нужна, используя ракеты GMLRS. И поэтому у них есть то, что нужно для успеха, они используют это с пользой», — сообщил чиновник и добавил, что США намерены продолжить поддержку народа Украины.

[info_b]NASAMS — усовершенствованный зенитно-ракетный комплекс класса “земля-воздух”, разработанный норвежской и американской компаний. Комплекс стал заменой ЗРК MIM-23 Hawk, который был в арсенале вооруженных сил Норвегии.[/info_b]

После встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн некоторые страны откликнулись на эти потребности и стали предоставлять возможности для их реализации.

Первой, кто сейчас предоставил системы ПВО украинцам, была Испания, выделившая HAWK, отметил Остин. Теперь украинские защитники должны научиться работе с этими системами, как и работе с американскими NASAMS.

«Мы настойчиво стараемся, чтобы они получили возможности NASAMS и мы ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем предоставить им их и научить войска», — подытожил глава Пентагона.

Отметим, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские специалисты уже обучаются работать с комплексами NASAMS.

Ранее Телеграф писал, что американские власти планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов. Об этом 27 октября сообщило агентство Associated Press.

«Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге с приближением зимы», — сказано в материале.

США поставят Украине новую партию оружия на $275 млн — АР