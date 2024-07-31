Украина получила от НАТО первые истребители F-16 — Bloomberg

Опубликовано: 31.07.2024 21:12 , Обновлено: 28.01.2025

Международное информагентство Bloomberg сообщило, что в Украину прибыли первые истребители F-16, которые Киев запрашивал у западных союзников больше года назад. Напомним, крайний срок для передачи боевых самолётов американского производства установили в конце июля. По информации анонимных источников Bloomberg, эти сроки были соблюдены. Однако, по словам информаторов, "количество F-16 невелико".

Напомним, на передачу Украине истребителей F-16 ушло больше года. По информации Bloomberg, “этот шаг был осложнён задержками”, вопросами по запасным частям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

Также поставщики были обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлётно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак. К слову, власти Украины информацию об F-16 пока не подтвердили. Представители Министерства обороны США и Совета национальной безопасности также отказались от комментариев.

**** [info_b] F-16 — американский многофункциональный лёгкий боевой самолёт четвёртого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем в мире и состоит на вооружении 25 стран.[/info_b]

Поставки истребителей F-16 были согласованы США и странами НАТО. Первыми отправить самолёты после обучения лётчиков согласились Дания и Нидерланды, затем к ним должны были присоединиться Бельгия и Норвегия, передало информагентство Bloomberg.

Ранее Telegraf.news писал, что в июле 2023 года официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получит истребители F-16 уже в декабре. При этом в интервью телеканалу Fox News он сказал, что даже этой техники, по мнению Минобороны США, «будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию» на фронте.

Госсекретарь США рассказал, когда Украина получит истребители F-16