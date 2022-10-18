Израиль отказался вести переговоры с Украиной. Но тайно помогает?

Опубликовано: 18.10.2022 16:32 , Обновлено: 18.10.2022

В МИД Израиля заявили, что недавние слвоа министра по делам диаспоры Нахмана Шая о необходимости поставок оружия Украине - его личное мнение. Там сказали, что оно не отражает официальную позицию властей Израиля.

В свою очередь, израильское издание Haaretz сообщило, что министр обороны Израиля Бени Ганц отказался говорить по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Новость Телеграф

Но во вторник стало известно, что Украина не оставила попыток договорится с Тельою-Авивом отпостпвкхп ПВО.

Министр иностранных дел Украины заявил во вторник, что Киев направит официальную ноту Израилю с просьбой о немедленных поставках средств противовоздушной обороны и сотрудничестве в этом секторе.

Ранее Телеграф сообщил, что министр по делам диаспоры Нахман Шай написал в своем твиттере, что правительству Израиля необходимо начать оказывать военную помощь Украине — такую же, какую она получает от США или НАТО.

Новость Телеграф