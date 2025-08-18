Украина показала новые ракеты "Фламінго", способные ударить на 3 000 километров

Опубликовано: 18.08.2025 08:20 , Обновлено: 18.08.2025

Украина наладила серийное производство ракет «Фламінго» дальностью около 3 000 км. Об этом заявил украинский журналист, опубликовав фото в Faceebook. По его словам, снимок сделан в цеху одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point 14 августа 2025 года.

Про ракету известно не так уж и много. Эксперты даже сравнили боеприпас на снимке с комбинацией советского реактивного БПЛА Ту-143 «Рейс» и немецкой крылатой ракеты «Фау-1». Естественно, речь шла о внешнем виде.

Предполагаемые характеристики:

Стартовая масса: 6000 кг;

Вес боевой части: до 1000 кг;

Максимальная скорость: до 950 км/ч;

Дальность полета: до 3000 км;

Максимальная высота полета: до 5000 м.

Впервые макеты ракет представили на выставке IDEX 2025 в ОАЭ под наименованием FP-5 Milanion. Но тогда в качестве производителя заявлялась эмиратско-британская компания Milanion Group.

Вполне вероятно, что речь идёт о покупке украинскими производителями лицензии на производство FP-5 под названием “Фламінго”.

Известно, что Milanion Group уже занималась поставками для компании “Украинская бронетехника”. Например, заключено соглашение по совместному производству роботизированной системы AGEMA.

Ранее Telegraf.news писал, что минобороны России заявило, что сорвало производство в Украине дальнобойных баллистических ракет “Сапсан”, нанеся удары по местам разработки и заводам на территории Украины. В Киеве уже отреагировали на заявление.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Украине заводов баллистических ракет. Киев ответил