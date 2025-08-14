Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в Украине заводов баллистических ракет. Киев ответил

Опубликовано: 14.08.2025 13:26 , Обновлено: 14.08.2025

Минобороны России заявило, что сорвало производство в Украине дальнобойных баллистических ракет "Сапсан", нанеся удары по местам разработки и заводам на территории Украины. В Киеве уже отреагировали на заявление.

При этом в ФСБ России утверждают, что украинские власти совместно с Германией решили наладить производство почти у самой линии фронта: в Днепропетровской и Сумской областях.

В Минобороны РФ утверждают, что удары по объектам нанесли с помощью “высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования” ещё в июле. И что теперь их производство прервалось.

[inf] Сапсан - ракетный комплекс с дальностью 300-500 км, предназначенный для создания украинского щита сил неядерного сдерживания. Первоначальная версия ракеты «Сапсан» должна была иметь дальность действия 500 километров. Более поздняя версия «Гром» имеет дальность полёта, ограниченную 300 километрами. [/inf]

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) отреагировали на заявления российских силовых ведомств. Там связали их с предстоящей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. В ЦПД считают, что таким образом Москва решила попробовать обвинить Киев в нарушении норм международного гуманитарного права.

“Эти манипуляции призваны уменьшить международную поддержку Украины, выставить ее как государство-террориста и агрессора, взорвать поддержку Украины и обосновать отказ кремля от любых мирных инициатив, в частности по прекращению огня”, - заявили в Украине.

Германия профинансировала производство?

В начале июля 2025 года стало известно, что первые украинские ракеты дальнего радиуса действия, полностью финансируемые Германией, могут поступить на вооружение ВСУ уже к концу июля 2025 года в соответствии с контрактом на производство, подписанным в мае. Однако произошло ли это в реальности, доподлинно неизвестно.

В то же время, немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг ранее заверил, что количество украинских ракет, как ожидается достигнет трехзначных цифр, и они будут нацелены на российскую инфраструктуру глубоко за линией фронта, чтобы вернуть себе тактическое преимущество.

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг подчеркнул необходимость для Украины в оружии, способном поражать российскую военную инфраструктуру далеко за линией фронта, заявив

Известно, что Украина на подземных заводах в горах производит запасные части для поставленной Западом артиллерии. Их координаты не разглашаются. О производстве современных вооружений у самой линии фронта в Киеве ранее не сообщали.