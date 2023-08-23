Российский пилот, угнавший вертолет в Украину, получит до 500 тыс долларов? В Киеве напомнили расценки

Опубликовано: 23.08.2023 17:02 , Обновлено: 23.08.2023

Российский пилот, который, видимо, по договорённости с ГУР Украины перегнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область, может получить порядка 0,5 млн долларов в качестве вознаграждения. Но только в случае, если сделал этот осознанно и добровольно.

По заявлениям украинских спецслужб, с пилотом была договоренность, а вот двух его коллег, находящихся в вертолете, убили после приземления.

С другой стороны, некоторые российские тг-каналы сообщают со ссылкой на сведения российской стороны, что пилот посадил вертолет в Украине (Полтаве) случайно из-за неработающей системы навигации.

Спецслужбы Украины ещё в 2022 году провели закон о денежном вознаграждении за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения российскую боевую технику. Согласно ему, военнослужащие ВС РФ могут сдаваться в плен вместе с техникой и получать компенсацию в зависимости от ее типа:

Боевой самолет истребительной или штурмовой авиации – $1 млн;

Боевой вертолет – $0,5 млн;

Реактивная система залпового огня – $25 тыс. калибром до 122 мм, $35 тыс. калибром от 122 мм;

Танк, самоходная наземная артиллерия – $100 тыс.;

Боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – $50 тыс.;

Военное авто/тягач/инженерная машина для разведки, разминирования, разграждения, прокладки путей и т.п. – $10 тыс.;

Корабль 1 или 2 ранга – $1 млн;

Корабль 3 или 4 ранга – $0,5 млн;

Судно военного (вспомогательного) обеспечения – $200 тыс.;

Судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – $50 тыс.

Ранее Телеграф сообщил, что в Главном управлении разведки Украины (ГУР) 23 августа сообщили, что увели у военно-космических сил РФ (ВКС) военно-транспортный вертолет Ми-8. Тот взлетел с российского аэродрома и сел в Харьковской области. А потом его переправили в Киев.

Украинские спецслужбы заявили, что увели у россиян военный вертолет Ми-8. Как получилось?