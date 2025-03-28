Украина одной атакой нанесла России ущерб почти в 1 млрд долларов - Forbes

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Опубликовано: 28.03.2025 10:32 , Обновлено: 28.03.2025

Журнал Forbes опубликовал свою оценку ущерба который понесли российские военные в ходе атаки 15 украинских беспилоников 20 марта на авиабазу Энгельс, где размещены стратегические бомбардировщики РФ. В России сообщили, что сбили практически все аткаущие БПЛА и не делились подробностями.

В свою очередь, в Генштабе Украины утверждают, что результате взрывов было уничтожено 96 крылатых ракет СН-101, которые являются одним из основных средств России для ударов по объектам в Украине.

Эксперты Forbes подсчитали, что 96 уничтоженных ракет эквивалентны двум месяцам производства на подмосковном заводе КБ «Радуга». Стоимость каждого CH-101 составляет не менее 10 млн долларов, а это значит, что общие потери России от удара по Энгельсу могут составить 960 млн долларов, без учёта ущерба, нанесенного складам горючего и другим объектам базы.

Военный аэродром в глубине территории РФ подвергается атакам Украины который месяц.

Так, 8 января украинские беспилотники пролетели порядка 650 километров, чтобы нанести удар по окрестностям Саратова, где находится Энгельс. Взрывы вызвали пожар на складе, где хранилось около 800 000 тонн топлива. Пожар продолжался шесть дней. 14 января украинские беспилотники нанесли ещё один удар.

Украина для ударов по территории РФ использует совершенно разные беспилотные летательные аппараты. Многие из них - большой дальности, а некоторые представляют модифицированные спортивные самолетах, которые могут преодолевать расстояние более 1,5 тыс км с сотнями килограмм взрывчатки. Украина также разработала версию своей крылатой ракеты “Нептун”, которая бьёт на расстояние 900 километров.

Ранее Telegraf.news писал, что в Кремле расписали основные итоги переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые состоялись в прошедшие выходные. Перемирие на море (так называемая Черноморская инициатива) Кремль согласился обеспечить только при выполнении 5 ключевых условий, которые сводятся к отмене действующих западных санкций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую постановку вопроса о перемирии “манипуляцией”, но обязался соблюдать условия перемирия, если Вашингтон сделает официальное заявление о его начале.

Кремль привязал перемирие с Киевом к отмене санкций. Что пообещал Зеленский?