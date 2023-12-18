Украина объявила о переходе к "Плану Б"

Опубликовано: 18.12.2023 08:23 , Обновлено: 04.07.2024

Советник президента Украины Олег Устенко заявил 17 декабря, что Киев приступил к поиску "плана Б" на случай, если западные союзники сократят военную помощь. Причем новая реальность может наступить уже с первых дней нового года.

“Если не будет поддержки в первые дни января – нужно переходить к плану Б. Он может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов”, — рассказал Устенко.

По словам советника Офиса президента, Украине может не хватить в 2024 году до 40 млрд долларов. Всего же бюджет Украины на следующий год насчитывает 3,35 трлн гривен расходов (примерно 90 млрд долларов). Из них 1,8 трлн гривен (48 млрд долларов) власти Украины хотят получить от налогов и сборов. Все остальное - это помощь иностранных союзников и заимствования на внутреннем рынке. На оборону и безопасность Киев решил потратить 1,7 трлн грн (46 млрд долларов).

Тем временем, Украина испытывает недостаток не только денег, но и людей. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что большинство тех украинцев, кто осознает необходимость защищать страну на фронте с 2022 года. А значит без принудительной мобилизации ВСУ не обойдутся.

“У нас большинство людей, к сожалению, несмотря на то, что кричат “я – украинец” и “Украина превыше всего”, гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну”, – заявил Кирилл Буданов.

“У многих нет ощущения, что это их война… Значительное количество людей оказались не готовы отстаивать свое государство”, – заявил глава ГУР Украины.

Ранее Телеграф писал, что военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил со ссылкой на анонимного офицера ВСУ, что Украина отказалась от идеи отвоевать занятые Россией украинские территории. При этом подразделения ВСУ получили приказ отступать при определенных обстоятельствах.

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