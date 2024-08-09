Украина обвинила Россию в ракетном ударе по супермаркету — 11 человек погибло

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Опубликовано: 09.08.2024 15:44 , Обновлено: 09.08.2024

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что в пятницу, 9 августа, российские военные обстреляли город Константиновка. В результате атаки, которая пришлась на продуктовый супермаркет, 11 человек погибло, ещё 35 ранено.

Вадим Филашкин отметил, что, по предварительным подсчётам, кроме супермаркета, под завалами оказались 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, здание почты, торговые павильоны и 12 автомобилей. Глава МВД Украины Игорь Клименко в свою очередь добавил, что пожарным удалось ликвидировать пожар площадью 1 тыс. кв. м. Что касается российской стороны, в Минобороны РФ атаку на Константиновку пока не прокомментировали.

В то же время вооруженные силы Украины разбили российскую военную колонну в 8 километрах от Рыльска Курской области России. Это подтвердили в том числе российские военные блогеры. В Сети появились видео и фотографии с места происшествия.

«Вражеские источники показывают это видео как поражение колонны нашей техники на марше в Рыльском районе ракетным ударом HIMARS. К большому сожалению, информация об этом подтверждается. Колонну вычислили с коптеров и навели удар. Это просто треш. Третий год войны и войска в колоннах», — написал бежавший из Украины экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

По оценкам OSINT-аналитиков, видео сняли на трассе, которая до войны соединяла украинский Глухов и Курск и проходит через Рыльск и Льгов. Они отметили, что вероятно колону атаковали в селе Октябрьское в 8 км от Рыльска и в 30 км от границы с Украиной. А также в 20 км до ближайшей точки, где согласно сообщениям российских военных блогов идут бои, – посёлка городского типа Коренево.

«Один из самых кровавых ударов» — ВСУ сожгли российскую военную колонну в Курской области