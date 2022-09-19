Украина обвинила Россию в ракетном обстреле ещё одной АЭС - Южно-Украинской

🎥 Видео

Опубликовано: 19.09.2022 09:39 , Обновлено: 04.07.2024

«Энергоатом», украинский регулятор атомной энергетики, сообщил 19 сентября, что российские войска обстреляли ракетами Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области. В результате инцидента пострадали здания АЭС. Украина призвала Россию прекратить акты "ядерного терроризма". В РФ сообщение не комментировали.

В “Энергоатоме” утверждают, что российская ракета «упала в 300 метрах от ядерных реакторов” в ночь на 19 сентября, в 00:20.

“Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет”, - сообщили там.

[Telegram_widget url=“https://t.me/energoatom_ua/9674”]

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/64753”]

Ранее Совет управляющих ядерной организации ООН (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг, 15 сентября, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской АЭС в Украине, сообщили дипломаты на закрытом заседании, передает Reuters.

Новость Телеграф