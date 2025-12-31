Лукашенко усомнился в причастности Зеленского к атаке резиденции Путина – «Смысла же никакого нет»

Опубликовано: 31.12.2025 13:55 , Обновлено: 31.12.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал возможную попытку атаки резиденции Владимира Путина на Валдае «дичайшим терроризмом». Но сделал оговорку.

«Это дичайший терроризм – на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится… И я думаю о том, кому это надо?!» – задался вопросом Александр Лукашенко, общаясь с журналистами после посещения производственной площадки «Горизонт».

«Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, – я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит», – заявил Александр Лукашенко.

По его словам, с самого начала войны ни Россия, ни Украина не наносили удары по первым лицам.

«Не то что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал», – сказал он присутствовавшим.

По его мнению, украинцы знают, что там Путин практически не бывает, плюс атака никак бы не повлияла на ситуацию на фронте:

«Тогда зачем было беспилотники направлять в это место? Зачем? Смысла же никакого нет».

«Поэтому я думаю о том, кто за этим стоит. Понятно, кто. Причастен к этому Владимир Александрович или нет? Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим. Ну а зачем это надо? Вот я над чем раздумываю, на чем сосредоточен сегодня», – сказал президент.

«Но время покажет, что здесь было, что за этим стоит», – добавил он.

Тем временем Россия отказалась предоставлять доказательства атаки украинских дронов на Валдай. Дмитрий Песков заявил, что не видит в этом необходимости.

«Я думаю, что никаких доказательств вообще не требуется, учитывая массированную атаку беспилотников, которая была проведена и нейтрализована благодаря скоординированной работе системы ПВО (противовоздушной обороны). Что касается обломков, (…) это, очевидно, дело наших войск», – заявил он.

В то же время Минобороны России показало карту с маршрутами, по его заверениям, потоки летели БПЛА (беспилотные летательные аппараты).

В Украине атаку на резиденцию Путина отрицают, назвав обманом, призванным сорвать продвижение мирного процесса.

Президент США Дональд Трамп сказал о неподходящим времени для атаки на резиденцию Путина, однако не исключил, что ее не было. По его словам, он о ней услышал лично от Путина по телефону.

Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о сомнениях в том, что ВСУ (Вооружённые силы Украины) атаковали резиденцию Путина на Валдае.