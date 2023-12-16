Украина может начать новое контрнаступление в 60 км от Крыма — Die Welt

🎤 Мнение

Опубликовано: 16.12.2023 11:15 , Обновлено: 04.07.2024

Украина может начать новое контрнаступление в 2024 году, причем, в 60-70 км от Крыма. Об этом заявил военный эксперт Нико Ланге в немецком журнале Die Welt 16 декабря.

В издании отметили, что “есть признаки того, что Киев готовит план, который во многом связан с истребителями”.

По мнению эксперта, отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает издание Страна. Оттуда до Крыма, как пишет Die Welt, — 60 км (но по данным украинских СМИ — 69 км).

Нико Ланге считает, что у Украины есть возможность наступать на этом участке потому, что там у России “нет таких укреплений, какие построены в Запорожской области”. Однако только при поддержке с воздуха, с помощью западных истребителей, вертолетов и дронов.

При этом, по информации Die Welt, украинские военные смогли сохранить 95% бронетехники, которую поставил Запад, потому что “вовремя сменила стратегию во время летнего контрнаступления”.

Как пишет Страна, теперь Киеву нужно, чтобы США поставила:

самолеты F-16 и F-18;

ударные вертолеты Black Hawk и Apache;

танки “Абрамс”;

беспилотники;

боеприпасы.

Тем временем военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил со ссылкой на данные источников в разведке, что президент России Владимир Путин решил воевать с Украиной до 2026 года, как минимум.При этом в планах у него захват нескольких крупных украинских городов. А вот другие эксперты прямо заявили, что потом может начаться Третья мировая война.

По данным газеты, Кремль уверен, что западные союзники откажутся от усиленной поддержки Киева. В свою очередь, Украина, надеются у Путина, не сможет сама производить оружие и вести войну самостоятельно.

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