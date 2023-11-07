Украина может готовит новое контрнаступление зимой - ISW. Где?

Опубликовано: 07.11.2023 15:18 , Обновлено: 04.07.2024

Российские военкоры разошлись во мнениях по поводу того, как ВС РФ должны подготовиться к "более широкими оперативными вызовами" в Украине, сообщили в американском институте изучения войны (ISW). Часть из них уверена, что Украина проведет зимой новое контрнаступление.

Один из них предупредил, что России следует быть осторожной, напомнив высказывания главы Генштаба Украины Валерия Залужного о трудностях и ошибках. По мнению российских источников, это может свидетельствовать лишь о том, что российским войскам предстоит “долгая, сложная война”.

Российские военкоры заявили, что Россия “в настоящее время не приблизилась к победе в Украине и выразили обеспокоенность тем, что российские войска, вероятно, столкнутся с возобновлением украинского контрнаступления зимой”, написал в своем отчёте ISW.

Согласно данным аналитического центра, обсуждение милблогером возможного зимнего наступления наводит на мысль, что у Россит нет возможности “полностью перехватить инициативу” на поле боя в ближайшие месяцы.

В своем последнем докладе ISW заявил, что дискуссии, вероятно, следуют за недавними комментариями главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного, который предположил, что конфликт переходит в статичную, “позиционную” фазу, когда ни одна из сторон не в состоянии существенно продвинуться вперед.

Форсируют Днепр под Херсоном?

Тем временем, стало известно, что украинские военные перебросили в Крынки на левый берег Днепра БТР. По данным российских и украинских военных обозревателей, ВСУ значительно расширили плацдарм на левом берегу Днепра. Если в начале там действовали лишь отдельные диверсионные отряды, то теперь речь идёт о батальоне ВСУ (порядка 300 человек).

Российские наблюдатели разошлись во мнении - это демонстративная и отвлекающая акция, или всё-таки подготовка к открытию нового фронта.

Аналитики The New York Times считают, что результате серии атак через реку Днепр, которая служит южной и восточной границей Херсона, украинским войскам удалось в последние недели отвоевать кусок земли на берегу в районе поселения Крынки.

Эксперты издания не стали предсказывать, что будет дальше. Но жители Херсона считают, что в случае успеха формирования Днепра, ВСУ смогут оттеснить российские войска и артиллерию еще дальше от их города.

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Ранее Телеграф сообщил, что Украина зимой решила масштабно атаковать беспилотниками территорию России, потому что “суровые условия” препятствуют наземным операциям ВСУ. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского генерала. В свою очередь в концерне Укроборонпром объявили о запуске своего аналога “Шахедов”. Что известно?

ВСУ предупредили о массированных атаках России беспилотниками. В Укроборонпроме пообещали украинские «шахеды»