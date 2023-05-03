Опубликовано: 03.05.2023 11:54 , Обновлено: 04.07.2024

Российские СМИ сообщили, что ВСУ стянули к границам Молдовы в районе поддерживаемого Россией чамопровозглашенного "Приднестровья" порядка 4 тыс военных.

Государственное российское телевидение Russia Today утверждает, что с 9 по 15 мая ВСУ планируют начать наступление в направлении Тирасполя в “Приднестровье”. Никаких доказательств российские источники не привели, однако утверждают, что, по их сведениям, часть украинских войск устроит отвлекающую “провокацию”, а вторая - займет один из крупнейших складов вооружений, контролируемый войсками РФ, что остался на территории Молдовы со времён СССР в поселке Колбасна.

Это не первое сообщение в российских СМИ о планируемом нападении Киева на базу российских военных и их прокси в Молдове. Украинский коллаборант, член назначенной РФ “администрации” Запорожской области Владимир Рогов, сообщил в феврале, что ВСУ скапливают силы на границе с Молдовой, рядом с самопровозглашенным “Приднестровьем”.

Тогда в Украине отврегли обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале, что именно россияне хотят, чтобы украинцы начали свою специальную военную операцию в Молдове. «Они хотели, чтобы мы зашли», – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский дал приказ готовить наступление на Приднестровье — Рогов

В свою очередь, Александр Лукашенко тогда заявил, что не верит в такой ход развития событий. “Я в это не верю. Я в это не верю… Украинцам это не надо. Но я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то, как ты говоришь, второй фронт. Потому что в Приднестровье — там не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, — сколько боеприпасов. Там мало не покажется», — заявил он.