Украина готова вернуть Крым как невоенным путем, так и в бою — Зеленский

Опубликовано: 25.11.2022 09:25 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что не против вернуть Крым невоенным путем. Но готов решить все и на поле боя.

«Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только «за». Если решение не предусматривает деоккупации и Крым будет в составе Российской Федерации, то никто не должен тратить на это свое время», — сказал он.

По словам Зеленского, в таком случае «это пустая трата времени».

Также украинский президент выразил мнение, что «поле боя — это путь, когда нет дипломатии».

«Если вы не можете полностью вернуть свои земли, война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский признал, что вопрос Крыма беспокоит и международное сообщество. Как отметили в FT, некоторые страны Западе волнуются, что если Киев попытается вернуть Крым, то это приведет к эскалации со стороны Москвы, в том числе с применением ядерного оружия.

Ранее Телеграф писал, что по мере приближения Рождества и Нового года и продолжения кровопролитной российско-украинской войны внимание западных СМИ все больше обращается к Крыму как к следующему ключевому полю битвы. Воодушевленные некоторыми исключительными победами над россиянами, украинцы выразили надежду на то, что их страна, возможно, даже сможет вернуть себе Крым. На Западе уже рассматривают перспективы такой масштабной операции.

У ВСУ есть план. Эксперты рассказали, когда и откуда война придет в Крым