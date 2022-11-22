У ВСУ есть план. Эксперты рассказали, когда и откуда война придет в Крым

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Опубликовано: 22.11.2022 13:14 , Обновлено: 26.02.2025

По мере приближения Рождества и Нового года и продолжения кровопролитной российско-украинской войны внимание западных СМИ все больше обращается к Крыму как к следующему ключевому полю битвы. Воодушевленные некоторыми исключительными победами над россиянами, украинцы выразили надежду на то, что их страна, возможно, даже сможет вернуть себе Крым. На Западе уже рассматривают перспективы такой масштабной операции.

Все пришли к выводу, что ранее тайное планирование Украиной военной кампании в Крыму больше не является большим секретом. В субботу заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил Sky News, что “возможно”, что украинские войска зайдут на аннексированный полуостров к концу декабря.

Отвечая на вопрос об этом во время Международного форума безопасности в Галифаксе, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тихо усмехнулся: “Эта война, она продолжается”. Он добавил, что уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится. Но (по понятным причинам) отказался назвать сроки наступления, [link href=“https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/11/21/ukraines-not-so-secret-prep-to-retake-crimea-00069692” target=“_blank” rel=“noopener”] пишет [/link] Politico.

https://twitter.com/odikov/status/1593000638157307904?t=1PoRWKc4b_WRZK0SC2z1Kw&s=19

Украинские заявления были без промедления отклонены российским сенатором в понедельник, который настаивал на том, что у Украины нет шансов вернуть регион. Впрочем, что-то похожее говорили российские политики и про Херсон. Все помнят их лозунг “Россия здесь навсегда”.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал претензии в своем канале в Telegram. “У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад также не предпримет никаких реальных усилий, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому киевские власти не пойдут дальше уровня “заявлений”, — утешает себя российский политик, [link href=“https://www.newsweek.com/russia-ukraine-war-retake-crimea-1761047” target=“_blank” rel=“noopener”] пишет [/link] американское издание Newsweek.

Однако Украина настаивает на том, что война придет в Крым… И очень скоро.

Согласно сообщению The Guardian, опубликованному в прошлом месяце, Тамила Ташева, высший представитель Зеленского по Крыму, планирует захват его Украиной. “Это момент X. Прямо сейчас все происходит таким образом, что кажется неизбежным, — сказала она. — Возможно, это произойдет не завтра, но я думаю, что это будет намного быстрее, чем я думала год назад”.

Российские власти верят в наступление ВСУ

Несмотря на публичные заявления российских властей о невозможности для ВСУ продвинуться в Крым, там начали строить масштабные укрепления. Российские войска построили новые системы траншей вдоль границы Крыма с континентальной частью Украины, глубоко в тылу своих передовых линий обороны в Херсонской области.

На кадрах, появившихся в сети, видно, что на севере Крыма строятся километры траншей и военных укреплений в ожидании наступления украинских войск. На видео видно, как танки перевозятся в район Генической Горки. На кадрах также видны ряды палаток, предназначенных для российских солдат, а также траншеи, вырытые в земле и укрепленные металлом и деревом. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что Россия проводит “фортификационные работы”.

А депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев, хоть и назвал угрозы украинцев захватить Крым “фантазиями”, заявил, что Россия должна быть готова к серьезной обороне региона.

Новые траншеи на севере Крыма. Спутниковый снимок

В министерстве обороны Великобритании считают, что российские власти очень серьезно воспринимают перспективу боёв за Крым и не только.

“Российские войска продолжают уделять приоритетное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке оборонительных сооружений в большинстве секторов Украины. Некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта, что говорит о том, что российские планировщики проводят подготовку на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск”, — сделали вывод в британской разведке.

Возможно, но сложно. Как ВСУ будут наступать на Крым

Аналитики говорят, что вернуть украинцам Крым будет нелегко. Трудности начинаются с ввода войск на полуостров, который соединен с материковой Украиной узким перешейком.

“Есть только пара способов попасть в Крым, — сказал Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке. — Вы можете отправиться по воздуху, но для этого потребуются довольно значительные воздушно-десантные силы, которых, я думаю, в Украине нет…. Так что, хотя любое вторжение в Крым может включать в себя эти вещи, это будет преимущественно наземная операция”.

Если бы украинские войска попытались вернуть Крым, они, скорее всего, начали бы с района под названием Сиваш, чьи неглубокие лагуны могут позволить войскам пересечь границу во время отлива, что случалось дважды во время Второй мировой войны, считает Марк Канчян, старший советник Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований. Но и морской путь он не исключает, предполагая комбинированную операцию.

“Используя много артиллерии на дальнем берегу, HIMARS… а затем переправить военных на лодках, создать плацдарм, а затем продвигаться вглубь территорий… Такая флотилия могла бы быть собрана из военных и гражданских судов, что сделало бы силы “похожими на флот Дюнкерка”, — рассказал Марк Канчян, передает Defenseone.com.

Другой маршрут вторжения — по суше, с территории в Херсонской области через Перекопский перешеек шириной 5 километров. Украинские силы могут начать с обстрелов ракетами GMLRS, сказал Майкл Кофман, который руководит исследованиями России в CNA.

“Если Украина сможет продвинуться дальше на юг, они могут взять Крым или некоторые части полуострова под огневой контроль, чтобы сделать положение России там все более шатким, — сказал Кофман. — Но я скептически отношусь к тому, что Украина намерена провести крупномасштабную военную операцию по вторжению в Крым. Тем не менее, в конце концов, это спекулятивно”.

А глава ГУР Украины Кирилл Буданов, про которого уже шутят, что он на Новый год не загадывает желания, а рассказывает точный список событий и дат в наступающем году, заявил, что наступление ВСУ на Крым начнется в 2023 году.

“Это произойдет только военной силой в следующем году. Украина имеет право нанести военное поражение нападающему. Мы стремимся к победе над врагом. На конечном этапе эта победа возможна только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года”, – объяснил глава ГУР.

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