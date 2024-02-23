"Демонстрирует свой диагноз" - ЕС посоветовал Медведеву обратиться к врачу

🎥 Видео

Опубликовано: 23.02.2024 09:05 , Обновлено: 23.02.2024

Пресс-секретарь комиссии ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано ответил на недавнее заявление Дмитрия Медведева о желании захватить Киев и Одессу, которые он назвал "русскими городами".

“Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний “номер 2” для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично демонстрирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать – это порекомендовать консультации и помощь специалиста”, – сказал Петер Стано

При этом, он напомнил, что Россия тратит миллиарды долларов на войну с Украиной, а значит могла быть выделить средства на здоровье своих граждан.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 22 февраля рассказал, за счет чего и когда ждет победы России. И предложил выбор гражданам Украины.

«Или в общем государстве с Россией, или…» – Медведев выдвинул украинцам ультиматум