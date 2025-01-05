Украина атаковала Россию 61 беспилотником за ночь - Минобороны РФ

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Опубликовано: 05.01.2025 10:13 , Обновлено: 05.01.2025

В Министерстве обороны России 5 января заявили, что за прошедшую ночь над территорией страны сбили 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По утверждению ведомства, силы противовоздушной обороны уничтожили:

над Ростовской областью — 37 дронов;

над Брянской — 20 дронов;

над Воронежской - 2 дрона;

над Белгородской - 1 дрон;

над Орловской - 1.

К слову, в Сети появились видео предположительно с мест атаки беспилотников. Например, с Ростовской области. Как предположили местные паблики, основными целями были аэродром в Миллерово и объекты в Таганроге.

В Украине эту информацию пока не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве обороны России пообещали принять “ответные меры” в отношении Украины, заявив, что их силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Об этом в ведомстве заявили вечером 4 января.

Россия пригрозила Украине «ответными мерами» из-за атаки американскими ракетами большой дальности