Украина атаковала Россию 61 беспилотником за ночь - Минобороны РФ
В Министерстве обороны России 5 января заявили, что за прошедшую ночь над территорией страны сбили 61 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
По утверждению ведомства, силы противовоздушной обороны уничтожили:
- над Ростовской областью — 37 дронов;
- над Брянской — 20 дронов;
- над Воронежской - 2 дрона;
- над Белгородской - 1 дрон;
- над Орловской - 1.
К слову, в Сети появились видео предположительно с мест атаки беспилотников. Например, с Ростовской области. Как предположили местные паблики, основными целями были аэродром в Миллерово и объекты в Таганроге.
В Украине эту информацию пока не комментировали.
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве обороны России пообещали принять “ответные меры” в отношении Украины, заявив, что их силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь ракет ATACMS американского производства. Об этом в ведомстве заявили вечером 4 января.
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