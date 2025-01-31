«Угроза мировому рынку» - Bloomberg сообщил о прекращении отгрузки российской нефти на Балтике из-за атаки дронов

Опубликовано: 31.01.2025 08:28 , Обновлено: 31.01.2025

Издание Bloomberg сообщило о прекращении отгрузки российской нефти в порту Усть-Луга на Балтийском море, которое могло стать результатом одной из недавних атак беспилотников по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" в Тверской области России. Издание назвало инцидент "серьезной угрозой поставкам на мировой рынок нефти".

Ссылаясь на собственный анонимный источник, осведомленный о поставках российской нефти, Bloomberg сообщил, что потоки нефти в порту Усть-Луга упали до нуля 29 января. Данные о судоходстве, с которыми ознакомился Bloomberg, указывают на то, что последний танкер вышел из порта рано утром этого дня, а после этого наблюдается пауза в сигналах судов в порту. Издание подчеркнуло, что официально причины очевидного спада никто не комментировал, но иногда и раньше случались периоды, когда суда вообще не загружаются.

“Если подтвердится, что удары украинских беспилотников повредили систему трубопроводов, питающих Усть-Лугу, что привело к длительной остановке поставок нефти из порта, это создаст новую серьезную угрозу поставкам на мировой рынок нефти”, - заявило деловое издание.

Об атаке на нефтеперекачивающую станцию “Андреаполь” в Тверской области России, которая принадлежит ООО “Транснефть-Балтика”, в ночь на 29 января сообщали как российские, так и украинские источники.

Так, Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что атаке подвергся 23-й арсенал Главного артиллерийского управления в поселке Октябрьском Тверской области, а вместе с ним - нефтеперекачивающая станция в районе деревни Ерохино. Она включена в Балтийскую трубопроводную систему-2, которая питает Усть-Лугу, что в результате привело к остановке связи.

Местные каналы сообщали, что была повреждена крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, а на самой станции произошел разлив нефтепродуктов и вспыхнул пожар. О пострадавших не сообщалось.

Пресс-служба оператора российского нефтепровода официально комментировать ситуацию отказалась. Губернатор Тверской области Игорь Руденя лишь сообщил об “отражении атаки БПЛА” над территорией региона силами Министерства обороны России, насчитав в небе в общей сложности 29 дронов.

Однако позднее атаку подтвердил один из источников Украинской службы BBC в Службе безопасности Украины. По словам источника, россиянам пришлось остановить магистральный трубопровод.

По данным Bloomberg, в прошлом году порт Усть-Луга обрабатывал около 650 тыс. баррелей сырой нефти в день, или около 20% от общего объема морских перевозок России. Издание не исключило, что на складах порта ещё остались цистерны, готовые к отгрузке, что может смягчить последствия нынешнего сокращения поставок.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце декабря прошлого года на несколько дней пришлось приостанавливать прокачку нефти по трубопроводу “Дружба”. Агентство Reuters, ссылаясь на три своих неназванных источника в отрасли, сообщило, что это произошло 19 декабря из-за неких технических проблем, которые возникли на насосной станции Унеча, одной из крупнейших в Центральной России станций, являющихся частью системы российской «Транснефти».

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