Учёные выяснили, от чего 3000 лет назад умерла "кричащая женщина". Над этой разгадкой бились почти 100 лет

Опубликовано: 02.08.2024 14:29 , Обновлено: 02.08.2024

Около 100 лет назад учёные обнаружили в Африке мумию с редким страдальческим выражением лица, которую тут же прозвали "кричащей женщиной". На протяжении многих десятилетий археологи пытались выяснить, что же послужило причиной такой агонии. Оказывается, неподдельный ужас у египтянки могло спровоцировать редкое явление, известное как трупный спазм.

По словам исследователей, это состояние привело к тому, что мышцы женщины напряглись и застыли точно в таком же положении, в котором они находились в момент смерти. Несмотря на то, что сама причина гибели до сих пор неизвестна, трупные спазмы обычно связаны с насильственной смертью в экстремальных физических условиях, а также сильными эмоциями.

“Кричащее выражение лица мумии в этом исследовании можно было расценить как трупный спазм, подразумевая, что женщина умерла, крича от агонии или боли”, — отметила профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим, один из авторов исследования.

К слову, современный анализ с использованием компьютерной томографии для выполнения “виртуального вскрытия” выявил ряд новых деталей, которые ставят под сомнение ранее существовавшее мнение о том, что страдальческое выражение лица было результатом некачественного бальзамирования.

Момент "виртуального сканирования" древнеегипетской мумии

Где её обнаружили?

“Кричащую женщину” нашли во время археологической экспедиции 1935 года в Дейр-эль-Бахари, недалеко от египетского города Луксор, под гробницей известного архитектора по имени Сенмут. Мумию обнаружили внутри деревянного гроба с вытянутыми ногами и руками, сложенными над пахом. Также на ней был чёрный парик, сделанный из волокон финиковой пальмы, и два золотых и серебряных кольца со скарабеями на безымянном пальце левой руки.

Анализ показал, что её натуральные волосы были окрашены хной и можжевельником. Кроме того, учёные установили, что женщина потеряла или сломала несколько зубов и страдала лёгким артритом позвоночника. По мнению исследователей, её рост составлял 152 сантиметра, а умерла она в возрасте 48 лет, передал британский телеканал Sky News.

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