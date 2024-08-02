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Учёные выяснили, от чего 3000 лет назад умерла "кричащая женщина". Над этой разгадкой бились почти 100 лет

Учёные выяснили, от чего 3000 лет назад умерла "кричащая женщина". Над этой разгадкой бились почти 100 лет
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Около 100 лет назад учёные обнаружили в Африке мумию с редким страдальческим выражением лица, которую тут же прозвали "кричащей женщиной". На протяжении многих десятилетий археологи пытались выяснить, что же послужило причиной такой агонии. Оказывается, неподдельный ужас у египтянки могло спровоцировать редкое явление, известное как трупный спазм.

По словам исследователей, это состояние привело к тому, что мышцы женщины напряглись и застыли точно в таком же положении, в котором они находились в момент смерти. Несмотря на то, что сама причина гибели до сих пор неизвестна, трупные спазмы обычно связаны с насильственной смертью в экстремальных физических условиях, а также сильными эмоциями.

“Кричащее выражение лица мумии в этом исследовании можно было расценить как трупный спазм, подразумевая, что женщина умерла, крича от агонии или боли”, — отметила профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим, один из авторов исследования.

К слову, современный анализ с использованием компьютерной томографии для выполнения “виртуального вскрытия” выявил ряд новых деталей, которые ставят под сомнение ранее существовавшее мнение о том, что страдальческое выражение лица было результатом некачественного бальзамирования.

Момент "виртуального сканирования" древнеегипетской мумии
Момент "виртуального сканирования" древнеегипетской мумии

Где её обнаружили?

“Кричащую женщину” нашли во время археологической экспедиции 1935 года в Дейр-эль-Бахари, недалеко от египетского города Луксор, под гробницей известного архитектора по имени Сенмут. Мумию обнаружили внутри деревянного гроба с вытянутыми ногами и руками, сложенными над пахом. Также на ней был чёрный парик, сделанный из волокон финиковой пальмы, и два золотых и серебряных кольца со скарабеями на безымянном пальце левой руки.

Анализ показал, что её натуральные волосы были окрашены хной и можжевельником. Кроме того, учёные установили, что женщина потеряла или сломала несколько зубов и страдала лёгким артритом позвоночника. По мнению исследователей, её рост составлял 152 сантиметра, а умерла она в возрасте 48 лет, передал британский телеканал Sky News.

Ранее Telegraf.news писал, что во время раскопок в Волчьем логове в Польше, которое когда-то служило лесной штаб-квартирой ближайшего окружения Гитлера, немецкие и польские археологи обнаружили ужасающую находку. Под деревянным полом в доме главнокомандующего Германа Геринга, примерно в 10 сантиметрах под землёй, учёные нашли остатки человеческого черепа. Дальнейшие раскопки выявили пять скелетов: трёх взрослых, подростка и младенца.

В бывшей штаб-квартире Гитлера в Польше нашли детские скелеты без рук и ног

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