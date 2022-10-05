Учёные объяснили, что за "лазерные лучи" напугали жителей Белгорода

Опубликовано: 05.10.2022 15:13 , Обновлено: 05.10.2022

Российские учёные отвергли попытки назвать лучи света над Белгородом неким "современным лазерным оружием". Именно так стали писать в соцсетях с 4 октября.

“Лазерные” столбы, которые видели очевидцы - это природное явление, они периодически возникают над подсвечиваемыми по ночам городскими теплицами, - пояснила начальник отдела исследовательских компетенций из Белгородского университета Наталья Андреева.

“Это атмосферное явление, оно называется гало. У нас недавно были дожди, атмосфера влажная, поэтому, возможно, в этот момент в атмосфере были частицы определенного размера, они могли кристаллизоваться в такой форме. Когда свет проходит через эти частицы, то образуется такое явление. Мощным источником света в данном случае были теплицы”, - заявила рсосийскя ученая.

Оснований ей не доверять нет. Ведь из всего когда-то показанного на Красной площади во время парадов или на ТВ “современного оружия”, разработанного в России, в войне с Украиной два раза применили “Кинжалы” и, собственно, все.

Ранее Телеграф сообщил, что в американском Лас-Вегасе жители испугались появление в небе облака в форме гриба от ядерного взрыва. Все потому, что, по их словам, рядом находится военный полигон для испытаний. В то же время в российском Белгороде местные обнаружили необычные яркие столбы света.

В США испугались облака в виде ядерного гриба, а в России — «непонятного свечения»