Учёные из США и Бразилии вывели первую генетически модифицированную корову. Что это даст человечеству?

Опубликовано: 27.03.2024 13:45 , Обновлено: 27.03.2024

Учёные из Америки и Бразилии вывели первую генетически модифицированную корову, которая начала давать молоко с белками человеческого инсулина. Научная статья об этом опубликована в журнале The Biotechnology Journal.

Биологи интегрировали сегмент человеческой ДНК, кодирующий проинсулин (белок, который превращается в инсулин), в клетки коровьего эмбриона. В итоге родился первый в мире трансгенный телёнок. Когда животное подросло, учёные с помощью гормонов стимулировали у него лактацию.

В итоге корова дало меньше молока, чем при беременности, однако этого хватило, чтобы провести дальнейший анализ. Концентрация проинсулина и инсулина в молоке трансгенной коровы составила несколько граммов на литр. Это означает, что один грамм равен 28 818 дозам готового препарата. Учёные заверили, что инновации помогут устранить дефицит человеческого инсулина в мире, пишет научное издание Biotechnical Journal.

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В дальнейшем исследователи планируют вывести стадо трансгенных коров, которое позволит увеличить и даже превзойти нынешние объемы производства инсулина. Таким образом, учёным больше не придётся использовать высокотехнологичное оборудование.

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