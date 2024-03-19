Учёные назвали 10 стран с самым грязным воздухом на планете. От поездок куда лучше отказаться?

Опубликовано: 19.03.2024 15:33 , Обновлено: 19.03.2024

Эксперты по качеству воздуха обнаружили страны с самым грязным воздухом на планете. В 2023 году в исследовании приняли участие почти 8000 разных мест в 134 странах мира. Учёные объяснили, что смена климата, которая и влияет на высокие показатели, может поставить под угрозу здоровье миллиардов людей. Об этом пишет американский телеканал CNN.

В ходе исследования эксперты американской организации IQAir уделили особое внимание мелкодисперсным частицам, или PM2.5, которые являются самым опасным загрязнителем в мире. Только в 9% из более чем 7800 проанализированных городов мира качество воздуха соответствовало стандарту ВОЗ.

Так, согласно данным организации IQAir, в десятку стран с самым грязным воздухом в мире, где нормы превышены в 7-10 раз, вошли:

Бангладеш (антилидер рейтинга); Пакистан; Индия; Таджикистан; Буркина-Фасо; Ирак; Объединённые Арабские Эмираты; Непал; Египт; Демократическая Республика Конго.

При вдыхании мелких частиц воздух проникает в лёгкие, откуда может попасть в кровоток. Загрязнение происходит из таких источников, как сжигание ископаемого топлива, пыльные бури и лесные пожары. Всё это чревато последствиями, которые могут привести к астме, раку, болезням сердца и лёгких, а также респираторным заболеваниям, пишет издание CNN.

“Как правило, в некоторых из наиболее загрязнённых стран это приводит к сокращению продолжительности жизни людей от трёх до шести лет”, — отметил генеральный директор IQAir Фрэнк Хаммс и добавил:

“Особую озабоченность вызывает Южная Азия. Надо полагать, что существенного улучшения уровня загрязнения в регионе, вероятно, не будет без серьезных изменений в энергетической инфраструктуре и методах ведения сельского хозяйства”.

Однако учёные нашли и те страны, где показатели загрязнения воздуха были в пределах норм, утверждённых Всемирной организацией здравоохранения. К самым чистым регионам планеты отнесли:

Австралию;

Гренаду;

Исландию;

Маврикий;

Финляндию;

Эстонию;

Новую Зеландию.

“В 2023 году загрязнение воздуха оставалось глобальной катастрофой для человечества. Исследование IQAir служит важным напоминанием о необходимости проведения срочных мер”, — резюмировали в международной организации Greenpeace.

Ранее Телеграф писал, что в ООН заявили о критическом загрязнении окружающей среды. Там отметили, что загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году, «если сегодня обеспечить повторное использование, переработку, переориентацию и диверсификацию в рамках отхода от использования пластика».

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