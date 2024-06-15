Учёные из США "были в замешательстве", когда обнаружили, что земное ядро замедлилось. Дни станут короче?

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Опубликовано: 15.06.2024 14:30 , Обновлено: 15.06.2024

Учёные из США зафиксировали изменения внутри нашей планеты. Так, эксперты из Южной Калифорнии доказали, что ядро Земли стало вращаться гораздо медленнее. Исследование важно тем, что благодаря ему специалисты могут понять, что происходит в центре планеты и как это может повлиять человечество. Результаты научной работы опубликовали в журнале Nature.

Внутреннее ядро ​​представляет собой твёрдую железо-никелевую сферу ​​размером примерно с Луну, которая окружена внешним жидким железо-никелевым ядром. Внутреннее ядро находится на глубине около 5 тысячи километров, поэтому до него невозможно добраться с помощью существующих технологий. На сегодняшний день специалисты используют сейсмические волны землетрясений, чтобы создать визуализацию движения этой структуры.

Новое исследование доказало, что внутреннее ядро ​​начало терять скорость примерно в 2010 году, двигаясь медленнее относительно поверхности Земли. Это произошло впервые за 40 лет, передал научный журнал Nature. Такие выводы основаны на анализе сейсмоданных в период с 1991 по 2023 год, а также результатах советских, французских и американских ядерных испытаний, которые проходили в 1970-х годах.

“Когда я впервые увидел сейсмограммы, намекающие на это изменение, я был в замешательстве. Но когда мы нашли ещё два десятка наблюдений, сигнализирующих о той же закономерности, результат стал очевиден”, — отметил один из авторов исследования.

Теория строения Земли

По словам учёных, замедление скорости вызвано взбалтыванием окружающей его жидкой оболочки, а также гравитационными силами из плотных областей вышележащей каменистой мантии. Последствия таких колебаний для поверхности Земли пока трудно предсказать. Предполагается, что оно может повлиять на продолжительность дня. Однако если в сутках и станет меньше времени, то всего на доли секунд.

Ранее Telegraf.news писал: давно доказано, что последствия полномасштабной ядерной войны приведут к тому, что миллионы – возможно, миллиарды людей – умрут от голода. Профессор из Америки Брайан Тун сделал предположение, что на Земле останется только два места, где человечество сможет выжить после катастрофы вселенского масштаба.

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