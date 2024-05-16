Американский учёный назвал 2 страны на Земле, где люди смогут выжить после ядерной войны

Опубликовано: 16.05.2024 11:11 , Обновлено: 15.11.2024

Давно доказано, что последствия полномасштабной ядерной войны приведут к тому, что миллионы – возможно, миллиарды людей – умрут от голода. Профессор из Америки Брайан Тун сделал предположение, что на Земле останется только два места, где человечество сможет выжить после катастрофы вселенского масштаба.

Эксперты предположили, что за первые 72 часа ядерной войны погибнет около пяти миллиардов человек. Оставшиеся три столкнутся с невероятными трудностями. Так, например, густой дым от пожаров на континентах вызовет мини-ледниковый период, сделав практически невозможным выращивание продуктов питания.

“Вдобавок ко всему у людей будет радиационное отравление, потому что озоновый слой будет настолько повреждён и разрушен, что мы не сможем находиться на улице под солнечным светом – люди будут вынуждены жить под землёй ”, — сделали неблагоприятный прогноз эксперты.

Профессор из Колорадо Брайан Тун, ведущий эксперт в области климата и атмосферных наук, заявил, что единственными местами, которые действительно могли бы поддерживать сельское хозяйство после ядерной зимы, являются Австралия и Новая Зеландия, передало издание Daily Star.

Ранее Telegraf.news писал: учёные из Великобритании пришли к выводу, что из-за глобального потепления наша планета превратится в один огромный суперконтинент, который убьёт всё живое на планете.

Учёные заявили, что из-за образования суперконтинента вся жизнь «погибнет в неуправляемой теплице». Когда?