Учёные из Кембриджа заявили, что создали первый в мире тест мочи, который способен выявить рак

Опубликовано: 06.12.2024 11:09 , Обновлено: 06.12.2024

Учёные из Кембриджа заявили, что создали первый в мире тест на основе анализа мочи, который способен выявить рак лёгких на начальной стадии. Учитывая то, что во многих случаях этот вид онкологии диагностируют гораздо позднее, исследователи надеются, что ранее выявление атипичных клеток поможет спасти тысячи человеческих жизней.

По словам учёных, их изобретение позволяет выявлять так называемые «зомби»-белки в клетках, которые могут указывать на рак лёгких на самых ранних стадиях. Разработку успешно протестировали на мышах, и теперь исследователи надеются, что в скором времени начнут тестирование на людях.

Специалисты рассказали, что внимательно изучили белки, которые выделяют стареющие клетки организма. “Зомби”-клетками их называют потому, что фактические они ещё живы в организме, но не могут при этом расти и делиться. По словам учёных, они вызывают повреждение тканей, что в итоге благоприятно сказывается на появлении раковых клеток.

[info_b]По данным The Guardian, рак лёгких является самым смертоносным видом онкологических заболеваний в мире, унося ежегодно около 1,8 миллиона жизней. Показатели выживаемости при прогрессирующих формах, к сожалению, особенно низкие.[/info_b]

Новая разработка, которая представляет собой инъекционный датчик, даёт возможность взаимодействовать с белками клеток-”зомби” и выделять в мочу специальное соединение. Оно, в свою очередь, и способно подать сигнал, что в организме что-то не так, передала британская газета The Guardian.

«Мы знаем, что перед появлением рака в поражённых тканях происходят изменения. Одно из таких изменений — накопление повреждённых клеток, которые недостаточно повреждены, чтобы их можно было удалить, но достаточно, чтобы посылать сигналы, которые видоизменяют ткань и делают её идеальной для развития рака”, — отметила профессор Лиляна Фрук.

Она добавила, что совместными усилиями учёные определили специфический белок, выделяемый этими клетками в лёгочной ткани, и создали зонд, который в его присутствии разрезается на две части. Зонд состоит из двух частей, и меньшая из них выводится с мочой через почки.

«В моче эта часть зонда слишком мала, чтобы её можно было обнаружить, но её можно сделать видимой, добавив немного раствора серебра — того же соединения серебра, которое использовалось в фотографии на заре аналоговых снимков”, — объяснила суть новации профессор из Кембриджского университета.

Таким образом, наблюдая за цветом мочи после введения зонда, учёные смогут определить, есть ли в лёгких клетки, которые указывают на ранние признаки патологии — именно они и способны привести к раку. Учёные также отметили, что ставили своей целью найти более дешевую альтернативу дорогостоящим сканированиям.

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