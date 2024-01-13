На складе Wildberries в Питере вспыхнул масштабный пожар

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Опубликовано: 13.01.2024 09:43 , Обновлено: 13.01.2024

Рано утро в субботу, 13 января, в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на складе готовой продукции популярного маркетплейса Wildberries. К 9:00 пожаром, которому присвоили повышенный уровень сложности, было охвачено порядка 50 тыс. квадратов. Причину пожара спасатели пока не озвучили.

По данным российского МЧС, пожаром охвачена половина складского комплекса, общая площадь которого составляет порядка 100 тыс. квадратных метров.

Сведения о пострадавших спасателям не поступали - сотрудников склада экстренно эвакуировали. Кадры массовой эвакуации опубликовал телеграм-канал “112”.

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По данным телеграм-канала Mash, со склада эвакуировали минимум 500 человек.

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В МЧС России сообщили, что на месте ЧП в настоящее время работают 112 специалистов и 25 единиц спецтехники. Там также поделились кадрами тушения пожара, справиться с которым не удаётся уже больше двух часов.

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Зарево пожара, как видно по фото- и фидеокадрам, которыми местные жители делятся в соцсетях, видно издалека.

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Тем временем телеграм-канал “Baza”, ссылаясь на свои неназванные источники, сообщил, что за неделю до пожара на 1 и 2 блоке склада Wildberries несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, но всякий раз тревога была ложной.

Отметим, что это далеко не первое серьёзное ЧП на складах популярных маркетплейсов в России. Так, в 2022 году в результате масштабного пожара на складе интернет-магазина Ozon под Москвой, горел товар на 10 млрд рублей (160 млн долларов на то время).

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