У Зеленского ответили на призыв РПЦ к перемирию - "Циничная ловушка"

Опубликовано: 05.01.2023 14:26 , Обновлено: 05.01.2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что власти Украины не считают Русскую православную церковь (РПЦ) авторитетом и не собираются прислушиваться к ее призыву о перемирии.

“РПЦ не является авторитетом для глобального православия и действует как “пропагандист войны”. РПЦ призывала к геноциду украинцев, подстрекала к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о “рождественском перемирии” является циничной ловушкой и элементом пропаганды”, - заявил Михаил Подоляк.

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл 5 января опубликовал обращение, в котором предложил сделать перерыва в боях на 1,5 суток на время православного Рождества. Реакции властей России на призыв пока не было.

Глава РПЦ Кирилл призвал сделать перерыв в войне в Украине