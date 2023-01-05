У Зеленского ответили на призыв РПЦ к перемирию - "Циничная ловушка"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что власти Украины не считают Русскую православную церковь (РПЦ) авторитетом и не собираются прислушиваться к ее призыву о перемирии.
“РПЦ не является авторитетом для глобального православия и действует как “пропагандист войны”. РПЦ призывала к геноциду украинцев, подстрекала к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о “рождественском перемирии” является циничной ловушкой и элементом пропаганды”, - заявил Михаил Подоляк.
Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл 5 января опубликовал обращение, в котором предложил сделать перерыва в боях на 1,5 суток на время православного Рождества. Реакции властей России на призыв пока не было.