Глава РПЦ Кирилл призвал сделать перерыв в войне в Украине

Опубликовано: 05.01.2023 12:10 , Обновлено: 15.11.2024

Глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл 5 января опубликовал обращение, в котором предложил сделать перерыва в боях на 1,5 суток на время православного Рождества.

“Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова”, - заявил он.

Украинские и российские власти на такое предложение пока не ответили.

Напомним, что патриарх Кирилл ранее поддержал вторжение России в Украину. Так, в сентябре он призвал россиян, мобилизованных на боевые действия в Украине, не бояться там умереть.

«А потому идите смело исполнять свой воинский долг, как говорит священное писание, вы будете вместе с Богом в его царстве, в его славе, в его вечной жизни», — призвал он мобилизованных а главном храме Вооружённых сил Российской Федерации.

Глава РПЦ Кирилл призвал россиян не бояться умирать в Украине — «Вы воскреснете»