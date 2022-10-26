У Зеленского объявили о предстоящей "самой тяжёлой битве" за Херсон. Что на фронте?

Опубликовано: 26.10.2022 16:00 , Обновлено: 26.10.2022

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что россияне уже точно решили не отступать из Херсона. И впереди предстоит "самая тяжелая битва".

“Пока сложно говорить о перспективах его освобождения, потому что они [русские] делают все, чтобы усилить свою группировку”, - сказал Алексей Арестович в интервью на шоу Фейгина Live на YouTube.

“Они приложили нечеловеческие усилия, чтобы это произошло”, - считает советник Офиса президента Украины.

«С Херсоном все ясно. Русские пополняют и усиливают свои группы, — сказал Арестович в видео во вторник. - Это означает, что никто не собирается уходить. Точно наоборот. Самая тяжелая битва будет за Херсон».

Однако в американском Институте изучения войны (ISW) уверены, что ВСУ захватят правый берег Днепра до конца года.

“Позиция россиян в верхней части Херсонщины, вероятно, является неустойчивой; и украинские силы, вероятно, захватят верхнюю часть Херсонской области до конца 2022 года”, - сделали там вывод. Сам Херсон также находится на правом берегу Днепра.

“Там идут бои”

Украинские военные не раскрывают своих планов. Но в среду, 26 октября, поделились оценками происходящего на южном фронте.

“Там идут бои. Сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, в рамках которых осуществляются некоторые наступательные действия. Последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне», - сказала в эфире общенационального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию на Херсонщине.

В то же время, российские источники сообщают, что украинское командование продолжает подготовку к наступлению по всей линии фронта на юге Украины.

В районе Херсона в течение всего последнего дня идут беспрерывные артиллерийские дуэли. Для ведения контрбатарейной борьбы в Кирово и Лиманах развёрнуты РЛС AN/TPQ-36.

На Бериславском участке в окрестности Новой Каменки украинцами переброшены несколько самоходных артиллерийских установок, в том числе 155-мм САУ Krab.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Украины в интервью американскому каналу Fox News заявил, что его военные контролируют все мосты через Днепр в Херсоне. Поэтому, по его словам, войска РФ не смогут покинуть город.

Украина взяла под контроль все мосты в Херсоне — Резников