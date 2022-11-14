У Зеленского намекнули на освобождение города на левом берегу Днепра. Что известно?

Опубликовано: 14.11.2022 20:07 , Обновлено: 14.11.2022

Украинские источники пока ещё намёками сообщают, что ВСУ смогли переправиться через Днепр в Херсонской области и занять плацдарм то ли в Олешках, то ли на Кинбурнской косе.

Так, мэр Олешек, населенного пункта на левом берегу Днепра почти напротив Херсона, опубликовал такое сообщение у себя в Фейсбуке: “Олешки”. Сопроводив изображением украинского флага. Многие украинские читатели восприняли это как намек на освобождение города.

В министерстве обороны Украины пока никак не отреагировали на слухи. В то же время, в украинских СМИ продолжают передавать неподтвержденную информацию об освобождении Кинбурнской косы (тоже находится на левом берегу Днепра, но является частью Николаевской области). В российских вчера на ее счёт писали, что отбили попытку высадки украинского десанта.

Тут уже интерес подогрели глава Николаевской области Виталий Ким и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Первый написал, что “ещё не всё сюрпризы”.

А глава ОП Зеленского уже не в первый раз поделился сообщением-загадкой из эмоджи: пляж и морская волна.

Ранее, 14 ноября, советник главы МВД Украины Анатолий Геращенко сообщил об артиллерийском ударе ВСУ по складам и позициям ВС РФ в Голой Пристани, населенному пункте на левом берегу Днепра недалеко от Олешков и Херсона. Если сообщения подтвердятся, то, возможно, ВСУ формируют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины 14 ноября внезапно прибыл в освобожденный недавно украинский областной центр Херсон. Он сделал это, чтобы лично поблагодарить служащих ВСУ.

Зеленский внезапно приехал в освобожденный Херсон