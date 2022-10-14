У России осталось 609 ракет из 1844 — Минобороны Украины

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Опубликовано: 14.10.2022 14:48 , Обновлено: 14.10.2022

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 октября заявил, что Россия с начала войны потратила две трети своих ракет разных типов. При этом, по его информации, на вооружении РФ остается еще 609 ракет. В России эту информацию не комментировали.

Он опубликовал соответствующую инфографику в своем твиттер-аккаунте.

«Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, Россия снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам», — написал он.

По информации украинского оборонного ведомства с начала войны у РФ было 1844 ракет. Там утверждают, что:

из 900 ракет для «Искандеров» осталось 124;

из 500 «Калибров» морского базирования — 272;

из 444 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 — 213.

Откуда у Минобороны такая информация, там не уточнили.

Кстати, ранее военный эксперт Павел Лузин заявил изданию The Insider, что Россия несколько месяцев копила ракеты, которые выпустила по Украине за полдня 10 октября.

Россия несколько месяцев копила ракеты, которые выпустила по Украине за полдня — The Insider

А по информации Forbes, РФ потратила на выпущенные снаряды от 400 до 700 млн долларов.

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