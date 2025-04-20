Москва и Киев обменялись обвинениями в нарушении пасхального перемирия. Зеленский предложил продлить его на месяц

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Опубликовано: 20.04.2025 08:08 , Обновлено: 20.04.2025

В России и Украине заявили, что объявленное в одностороннем порядке президентом РФ Путиным перемирие на период празднования Пасхи не соблюдалось, а бои продолжались. Впрочем, президент Украины признал, что интенсивность столкновений снизилась и предложил продлить перемирие на 30 дней.

[inf]В МИД Беларуси также отреагировали на инициативу со стороны главы Кремля.

“Особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами — Беларуси, России и Украины — как время мира, гуманизма и обновления. Надеемся, что перемирие станет шагом для деэскалации напряженности и позволит перейти к дипломатическому урегулированию”, - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Беларуси.[/inf]

Тем временем, российское агенство ТАСС сообщило, что украинские военные “нарушают перемирие”, а ВСУ продолжили наносить удары в занятой Россией части украинской Херсонской области.

Обновлено В Минобороны РФ утром 20 апреля заявили, что ВСУ не следовали объявленному в одностороннем порядке Путиным перемирию. "Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск", говорится в сообщении.

[inf]Напомним, что Путин отдал российским войскам примерно на сутки прекратить огонь на фронте в Украине.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня [19 апреля. — прим. ред.] с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник [21 апреля. – прим. ред.] российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — сказал Путин на опубликованном Кремлем видео.[/inf]

Путин объявил «пасхальное перемирие». Что ответил Зеленский?

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в утреннем заявлении 20 апреля признал, что интенсивность боёв в целом снизилась. Однако рассказал о сотнях обстрелов.

“В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотников”, - утверждает глава Украины.

“В целом по утрам Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины”, - заявил он.

Владимир Зеленский, при этом, подтвердил желание “реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня [20 апреля]”.

Он также утверждает, что предложение США о “полном и безоговорочном прекращении огня на 30 дней” остается “без ответа” со стороны России в течение 39 дней. Зеленский заявил, что Украина “положительно отреагировала” на американское предложение, но “Россия проигнорировала его”.

Тем временем, Украина и Россия провели обмен более чем 500 военнопленными. 277 украинских военнослужащих вернулись домой из российского плена в субботу. Министерство обороны России заявило, что Киев в ответ передал 246 российских военнослужащих.

Ранее, в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией “приближаются к кульминации”, и настаивал на том, что ни одна из сторон не “играет” с ним в его стремлении положить конец изнурительной трехлетней войне.

Трамп выступил вскоре после того, как госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут “оставить” попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не будет достигнут прогресс. Такое заявление был сделано на фоне того, что многомесячные усилия Вашингтона так и не привели к прекращению боевых действий.

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