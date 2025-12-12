У Путина допустили вывод российских войск с Донбасса. Но есть нюанс

Опубликовано: 12.12.2025 13:45 , Обновлено: 12.12.2025

Кремль не исключает отвода своих войск с Донбасса, о чём сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, по итогам мирного соглашения из Донбасса могут быть отведены как российские, так и украинские войска. Однако есть важный нюанс.

Ушаков настаивает, что даже в случае отвода регулярных вооружённых сил, контроль над территорией должны обеспечивать Росгвардия и российская полиция. Такое заявление он сделал в разговоре с российским изданием «Коммерсант».

Российский чиновник заявил, что территория Донбасса «рано или поздно» всё равно должна перейти под полный контроль России — «если не переговорным путём, то военным».

«То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет всё, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал он.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, будто США предложили его стране вывести войска из Донбасса в обмен на создание «свободной экономической зоны» на территориях, которые в настоящее время контролирует Киев.

США предложили взять под свой контроль часть Украины? Зеленский раскрыл подробности