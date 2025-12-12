США предложили взять под свой контроль часть Украины? Зеленский раскрыл подробности

Опубликовано: 12.12.2025 11:50 , Обновлено: 12.12.2025

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что США предложили его стране вывести войска из Донбасса в обмен на создание «свободной экономической зоны» на территориях, которые в настоящее время контролирует Киев.

Изначально в так называемом «плане Трампа» речь шла о передаче этих территорий под контроль России. Новый же компромиссный вариант по-прежнему предполагает отвод ВСУ, но российским войскам будет запрещено продвижение на оставленные земли.

«Кто будет управлять этой территорией, которую они называют «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной», — они не знают», — заявил президент Украины журналистам в Киеве в четверг.

Зеленский сказал, что Украина не считает план справедливым без гарантий того, что российские войска не захватят зону после вывода украинских войск.

Президент Украины задал встречные вопросы по такому плану: «Если войска одной стороны вынуждены отступить, а другая сторона остаётся на месте, то что удержит эти другие войска, русских? Или что помешает им, замаскировавшись под мирных жителей, захватить эту свободную экономическую зону? Всё это очень серьёзно. Нет гарантии, что Украина согласится на это, но если речь идёт о компромиссе, то это должен быть справедливый компромисс».

Впрочем, глава Украины сказал, что если страна согласится на такую схему, то для её ратификации потребуются выборы или референдум, поскольку только украинский народ может принимать решения о территориальных уступках.

Ранее также поступала информация, что США предложили взять под свой контроль и Запорожскую АЭС, которую Россия захватила ещё в самом начале войны. Однако официально список условий мирного плана пока не разглашается, а все появившиеся в прессе пункты являются, скорее, черновикаи, чем окончательнымм соглашением.

Дональд Трамп неоднократно повторял, что США не намерены отправлять в Украину свои войска. Как тогда можно было бы гарантировать демилитаризованную зону неясно. Один из вариантов предусматривает ввод в Украину европейских сил “коалиции желающих”, но против его выступает Россия.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что Трамп «крайне разочарован обеими сторонами этой войны, и ему надоели встречи просто ради встреч».

Тем не менее, Зеленский утверждает, что украинская переговорная группа в среду отправила в Вашингтон пересмотренный план, и что вопросы территории и контроля над Запорожской АЭС остаются двумя из наиболее спорных моментов.

«Это не окончательный план; это реакция на то, что мы получили… План постоянно дорабатывается и редактируется, и это непрерывный процесс, который всё ещё продолжается», — сказал он.

В то же время представитель Еврокомиссии сообщил CNN, что в эти выходные в Париже соберутся официальные лица США, Европы и Украины для дальнейших переговоров по мирному плану, который, как надеется Трамп, может положить конец почти четырёхлетней войне.