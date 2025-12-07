У поляков спросили, хотят ли они вернуть срочную службу в армию. За что выступает большинство?

Опубликовано: 07.12.2025 17:08 , Обновлено: 07.12.2025

В Польше обсуждают возможность возвращения срочной обязательной службы. Пока власти лишь объявили о программе добровольного военного обучения для всех желающих. Однако социологические опросы на тему возвращения призыва уже проводятся.

Так, согласно данным последнего опроса United Surveys, большинство поляков поддерживают восстановление обязательной военной службы. 59,4% респондентов одобрили бы эту меру, а 30,9% выступают против. 9,7% не имеют чёткого мнения по этому вопросу.

Опрос также выявил различия в позициях в зависимости от политических взглядов. Среди избирателей правящей коалиции 50% поддерживают восстановление призыва (12% — однозначно, 38% — скорее), в то время как 41% выступают против, а 9% затруднились с ответом.

Наибольшую поддержку эта идея получила среди избирателей оппозиционных партий «Право и справедливость» (ПиС) и «Конфедерации» — её одобряют 67% (15% — полностью, 52% — скорее). Против выступают 26%, а 7% респондентов не определились.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Польша объявила о самом масштабном усилении армии за последние годы. В 2026 году Варшава планирует привлечь на военную службу в той или иной форме более 300 000 человек. Что значат эти планы и как они выглядят на фоне аналогичных показателей Беларуси?

Польша решила призвать в армию 300 000 человек в 2026 году. Зачем?