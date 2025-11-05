Польша решила призвать в армию 300 000 человек в 2026 году. Зачем?
Польша объявила о самом масштабном усилении армии за последние годы. В 2026 году в ряды вооруженных сил в той или иной форме службы Варшава планирует привлечь более 300 000 человек. Что означают эти цифры на самом деле и как они выглядят на фоне Беларуси?
По состоянию на март 2025 года общая численность польской армии с учетом резервистов достигла 550 000 человек. Из них профессиональные военные и тероборона составляют более 206 тысяч человек.
В следующем году армия соседней страны намерена дополнительно набрать профессиональных военных: 13 500 человек. На добровольную срочную службу хотят позвать 39 000 человек. А вот резервистов на учениях планируют задействовать до 200 000 человек. Это так называемый пассивный резерв — люди, которые могут быть вызваны на учения раз в год. Ещё есть активный резерв — это почти 50 000 человек, которые регулярно тренируются в рядах польской армии.
Чтобы понять масштаб, мы сравнили армии Польши и Беларуси.
Итак, в Польше с населением ~37,7 млн человек:
- Общая численность армии с резервом: ~550 000 человек.
- Это составляет ~1,46% от всего населения.
- То есть, примерно каждый 69-й житель Польши является военнослужащим или резервистом.
В Беларуси с населением ~9,1 млн человек:
- Регулярная армия составляет ~75 000 человек.
- Точных данных по ополчению нет, но на момент его создания в планах было привлечь 100 000 - 150 000 человек.
- Таким образом, потенциальная общая численность белорусской армии вместе с ополчением может достигать ~225 000 человек.
- Это составит ~2,47% от всего населения страны.
- То есть, теоретически, каждый 41-й белорус может быть связан с армией.
Ставка на резерв
Таким образом, и Польша, и Беларусь делают ставку на мобилизационный ресурс. Впрочем, если Польша усиливает уже достаточно мощную и структурированную армию (она почти в 3 раза больше белорусской), то Беларусь скорее создает “армию второго эшелона” — ополчение.
Если планы Варшавы будут выполнены, Польша получит одну из самых крупных и организованных армий в Европе. Беларусь же фокусируется на создании массового резерва “на всякий пожарный случай”.
При этом власти обеих стран делают акцент на оборонительном характере своих действий, при этом обвиняя другу друга в агрессивных планах.
Последние учения “Запад-2025” показали, что официальный Минск готов идти на уступки ради разрядки в отношениях. Приказом Александра Лукашенко все активные действия во время масштабных учений были отодвинуты вглубь страны подальше от границ с Польшей и Литвой.