Польша решила призвать в армию 300 000 человек в 2026 году. Зачем?

📊 Анализ

Опубликовано: 05.11.2025 18:43 , Обновлено: 05.11.2025

Польша объявила о самом масштабном усилении армии за последние годы. В 2026 году в ряды вооруженных сил в той или иной форме службы Варшава планирует привлечь более 300 000 человек. Что означают эти цифры на самом деле и как они выглядят на фоне Беларуси?

По состоянию на март 2025 года общая численность польской армии с учетом резервистов достигла 550 000 человек. Из них профессиональные военные и тероборона составляют более 206 тысяч человек.

В следующем году армия соседней страны намерена дополнительно набрать профессиональных военных: 13 500 человек. На добровольную срочную службу хотят позвать 39 000 человек. А вот резервистов на учениях планируют задействовать до 200 000 человек. Это так называемый пассивный резерв — люди, которые могут быть вызваны на учения раз в год. Ещё есть активный резерв — это почти 50 000 человек, которые регулярно тренируются в рядах польской армии.

Чтобы понять масштаб, мы сравнили армии Польши и Беларуси.

Итак, в Польше с населением ~37,7 млн человек:

Общая численность армии с резервом: ~550 000 человек.

Это составляет ~1,46% от всего населения.

То есть, примерно каждый 69-й житель Польши является военнослужащим или резервистом.

В Беларуси с населением ~9,1 млн человек:

Регулярная армия составляет ~75 000 человек.

Точных данных по ополчению нет, но на момент его создания в планах было привлечь 100 000 - 150 000 человек.

Таким образом, потенциальная общая численность белорусской армии вместе с ополчением может достигать ~225 000 человек.

Это составит ~2,47% от всего населения страны.

То есть, теоретически, каждый 41-й белорус может быть связан с армией.

Ставка на резерв

Таким образом, и Польша, и Беларусь делают ставку на мобилизационный ресурс. Впрочем, если Польша усиливает уже достаточно мощную и структурированную армию (она почти в 3 раза больше белорусской), то Беларусь скорее создает “армию второго эшелона” — ополчение.

Если планы Варшавы будут выполнены, Польша получит одну из самых крупных и организованных армий в Европе. Беларусь же фокусируется на создании массового резерва “на всякий пожарный случай”.

При этом власти обеих стран делают акцент на оборонительном характере своих действий, при этом обвиняя другу друга в агрессивных планах.

Последние учения “Запад-2025” показали, что официальный Минск готов идти на уступки ради разрядки в отношениях. Приказом Александра Лукашенко все активные действия во время масштабных учений были отодвинуты вглубь страны подальше от границ с Польшей и Литвой.