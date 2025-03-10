У поляков спросили, хотят ли они отправить войска в Украину. Что ответили?

Опубликовано: 10.03.2025 07:49 , Обновлено: 10.03.2025

Служба социсследований United Surveys провела по заказу польского издания Wirtualna Polska опрос на тему, хотят ли поляки отправить польских военных с миротворческой миссией в Украину. Результат был почти единогласный.

Около 86,5% опрошенных отрицательно отнеслись к такой перспективе. При этом 58,5% сказали однозначное “нет”. А ещё 28% - «вероятно, нет».

Только 8,4% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно. Ответ «определенно да» дали 0,8% опрошенных, «скорее да» - 7,6%.

Вопрос о том, хотят ли власти Польши присоединиться к инициативе президента Франции Эмануэля Макрона стал активнее подниматься с февраля 2025 гола.

Тогда на парламентской сессии большинство отклонило предложение кандидата в президенты от правой партии “Конфедерация” Славомира Ментцена проголосовать за резолюцию, призывающую правительство не отправлять польскую армию на Украину. Однако заместитель премьер-министра и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в принятии такой резолюции нет необходимости, поскольку позиция правительства ясна.

“Польша не отправит польских солдат на Украину, я хочу заявить об этом громко и ясно. И польское правительство не нужно призывать к этому, потому что такова позиция польского правительства. Это позиция, представленная премьер-министром Туском, это моя позиция как министра национальной обороны, это позиция министра иностранных дел, представленная также за рубежом”, - сказал глава Минобороны Польши в ходе своего выступления.

Ранее Telegraf.news писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты могут отправить свои войска в Украину, если Россия откажется урегулировать конфликт мирным путём. По его словам, у администрации Трампа “есть экономические рычаги давления и, конечно, военные”. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Впрочем, потом он заявил, что его слова исказили СМИ.

Вице-президент США допустил отправку американских войск в Украину. Как отреагировали в России?

Тем временем, 6 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телеобращении к нации, что планирует на следующей неделе провести встречу командующих армиями европейских стран, готовых направить войска на Украину после любого возможного мирного соглашения с Россией.

Он заявил, что европейские вооруженные силы могут быть направлены в Украину, только если будет подписано мирное соглашение, чтобы гарантировать, что “Россия больше не вторгнется в соседнюю страну”.

Мирное соглашение для Украины будет поддержано, “возможно, развертыванием европейских сил”, - пообещал президент Франции.

“Они не пойдут воевать сегодня, они не пойдут воевать на линию фронта, но они будут там, как только будет подписано мирное соглашение, чтобы гарантировать его полное соблюдение”, - рассказал Эмануэль Макрон.